Massimo Marianella , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all' attaccante del Milan Olivier Giroud

Due recuperi, considerando poi che sabato alle 18 ilospiterà la Lazio e invece mercoledì prossimo farà visita al Borussia Dortmund in una partita potenzialmente già quasi decisiva. Ora ...Con riferimenti al celebre Christmas Carol di Charles Dickens, Andreae Francesco Pellicini ... a cura di Cinzia Spanò e Roberta Di Mario, per Insostenibile leggerezza dell'essere di...

Vitali: “Milan Pioli deve trovare la quadra, ma è una squadra importante” Pianeta Milan

Vitali: “De Ketelaere non era pronto per sobbarcarsi le pressioni al Milan” Pianeta Milan

Nella partita vinta ieri per 2-0 contro la Lazio, il Milan ha cambiato marcia nella ripresa, mettendo gambe e polmoni per arrivare ai 3 punti ...La lista dei convocati di Sarri per Milan-Lazio, big match valido per la settima giornata di Serie A: manca Basic e scelta presa su Romagnoli ...