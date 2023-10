VIDEO Ryder Cup 2023 | gli highlights del trionfo europeo Rahm e McIlroy incantano | Fleetwood chiude i conti

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023) Dopo tre giorni di emozioni, di spettacolo e soprattutto di grande golf, il Team Europe è riuscito a rimettere le mani sullaCup. Il percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio ha premiato la concretezza e la coesione degli europei, in grado di difendere nel terzo giorno il vantaggio accumulato con i doppi. Come sempre la giornata dedicata alle sfide 1 vs 1 è stata quella che ha regalato le emozioni più forti ed i momenti più esaltanti. Rimarranno nella storia della competizione le giocate di Viktor Hovland, di Rory McIlory e di Jon, straordinario nel pareggio contro il numero 1 al mondo Scottie Scheffler. Riviviamo insieme gli highights, i momenti più belli ed emozionanti della terza giornata dellaCup romana, dagli approcci più spettacolari alle lunghe imbucate, fino al momento decisivo ...