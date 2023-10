VIDEO – Inzaghi | «Obbligo di ruotare i giocatori Vittoria meritata!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 1 ottobre 2023) Simoneha grandi meriti nella straordinariadell’Inter in casa della Salernitana, grazie soprattutto alle quattro reti di Lautaro Martinez. Il mister dopo la partita in un’intervista su Inter TV ha parlato con soddisfazione della partita vinta allo Stadio Arechi nonostante i cinque cambi rispetto l’ultima partita. Suo il merito di tenere Marcus Thuram in campo dopo l’ingresso di Lautaro Martinez: il francese stava per uscire per lasciare spazio proprio all’argentino. Poi il tecnico nerazzurro ha scelto di sostituire Alexis Sanchez. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati