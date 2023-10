Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di domenica 1 ottobre 2023)DEL 1 OTTOBREORE 18.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SULL’AUTOSTRADANAPOLI UN INCIDENTE è LA CAUSA DI LUNGHE CODE TRA LE USCITE ANAGNI E COLLEFERRO VERSO LA CAPITALE UN ALTRO INCIDENTE COMPLICA LA SITUAZIONE A SUD DELLA CAPITALE SIAMO NEL COMUNE DI SPERLONGA CI SONO CODE NELLE DUE DIREIZONI SULL AREGIONALE FLACCA TRA SPERLONGA CENTRO E LA LOCALITA RIO CLARO POI TRAFFICO DI RIETRO DEL FINE SETTIMANA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SEGNALATE CODE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA CODE A TRATTI SULLA VIA AURELIA TRA CERVETERI E IL RACCORDO STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA BIS MOLTO TRAFFICATA NEL TRATTO EXTRAURBANO DA FORMELLO SULLA SALARIA AUTO IN FILA TRA OSTERIA NUOVA E ...