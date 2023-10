Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 1 ottobre 2023)DEL 1 OTTOBREORE 17.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE SULLA STRADA REGIONALE FLACCA, SIAMO TRA SPERLONGA E RIO CLARO IL TRAFFICO è BLOCCATO NELLE DUE DIREZIONI ORA IL TRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTE ORE CODE A TRATTI SULLA-NAPOLI TRA COLLEFERRO E VALMONTONE, IN DIREZIONEINCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA DA POMEZIA AL RACCORDO E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SUL RACCORDO ANULARE AUTO IN CODA IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA, IN INTERNA ANCHE IN ESTERNA TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONESUD CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ...