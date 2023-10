Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2023 ore 12 | 30

(Di domenica 1 ottobre 2023)DEL 1 OTTOBREORE 12.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN AUMENTO SULLE STRADE REGIONALI, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO: SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA VERSO ISOLA FARNESE. FILE ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA IL RACCORDO E CASTEL DE CEVERI VERSO LE RUGHE. CI SPOSTIAMO A SUD, CODE A TRATTI SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE VERSO ALBANO. E SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA’ DI VITINIA VERSO MALAFEDE. SUL RACCORDO ANULARE: TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2023 ore 11:30 RomaDailyNews