Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2023 ore 10 | 30

(Di domenica 1 ottobre 2023)DEL 1 OTTOBREORE 10.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA FORTI I DISAGI SULLA NOMENTANA, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI SANT’ALESSANDRO, LA STRADA E’ CHIUSA CON DEVIAZIONI AL TRAFFICO SU VIA RINALDO D’AQUINO. IL TRAFFICO E’ FERMO DA VIA MONTE CERVIALTO. INIZIATAVENERDI’ A MARINO L’ATTESISSIMA SAGRA DELL’UVA CHE SI CHIUDERA’ LUNEDI’ 2 OTTOBRE CON IL CONCERTO DEI “THE KOLORS”. PREVISTI DISAGI AL TRAFFICO , SOPRATTUTTO A PARTIRE DALLA TARDA MATTINATA DI OGGI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2023 ore 09:30 RomaDailyNews