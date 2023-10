Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 1 ottobre 2023)DEL 1 OTTOBREORE 7.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA NOMENTANA; CONSEGUENTI CODE ALL’ALTEZZA DI SANT’ALESSANDRO NELLE DUE DIREZIONI ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA FILE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA TIBURTINA. RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA E VI INVITIAMO A MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE. POSSIBILI DISAGI NELLA ZONA DI MARCO SIMONE A GUIDONIA DOVE E’ IN CORSO LA 44ESIMA EDIZIONE DELLA RYDER CUP, LA PIU’ PRESTIGIOSA COMPETIZIONE DI GOLF OSPITATA PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA. RICORDIAMO CHE SONO CHIUSE AL TRANSITO, VIA DI MARCO SIMONE TRA VIA BELLEGRA E VIA PALOMBARESE NELLE DUE DIREZIONI E VIA PALOMBARESE DA VIA PARCO AZZURRO ...