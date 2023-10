Verona | tegola Hien | il comunicato sull'infortunio

(Di domenica 1 ottobre 2023) Il, già orfano di Josh Doig in seguito all', perde anche Isak. Per lui una lesione al bicipite femorale destro,...

Questo il comunicato diramato dal club: 'HellasFC comunica che il calciatore Isak Hien non sarà a disposizione per la partita Torino - Hellas, 7a giornata di Serie A TIM 2023/24, in ...Commenta per primo Bruttaper l'Atalanta di mister Gasperini, che domenica alle 18 deve scontrarsi con la Juve in casa. ...quadricipite sinistro rimediato nel corso della partita contro il...

L’Hellas Verona scende in campo domani al Bentegodi alle 18.30 contro il Torino dell’ex Juric. L’Hellas Verona di Baroni, dopo le due vittorie iniziali in campionato, ha raccolto un solo punto nelle ...Per il Torino è vera e propria emergenza in difesa. Fra le partite contro il Verona di domani e il derby con la Juventus, per Juric schierare la retroguardia è un grattacapo non di poco conto. In casa ...