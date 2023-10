Verona | i convocati di Baroni per il Torino | out Hien per infortunio

Zingonia. Tutti a disposizione, eccezion fatta per il lungodegente El Bilal Touré e l’acciaccato Gianluca Scamacca . Per Verona-Atalanta Gian Piero ...

Tre assenze in vista di Verona -Atalanta per la squadra allenata da Marco Baroni . Il tecnico ha diramato la lista completa dei calciatori a ...

Commenta per primo Il tecnico dell'HellasMarco Baroni ha parlato dalla sede del club per presentare il match del prossimo turno, che ... potranno rientrare tra i'Per quanto riguarda ......muscolare al quadricipite sinistro rimediato nel corso della partita contro il. Assenti solo i lungodegenti El Bilal Touré e Gianluca Scamacca, che potrebbe rientrare neigià giovedì ...

6ª Serie A TIM 23/24 – Hellas Verona-Atalanta: i convocati Atalanta

Serie A TIM 2023/24 | #TorinoVerona: i convocati Hellas Verona

Questo l’obiettivo di Torino e Verona, che si affronteranno domani lunedì 2 ottobre ... in cui la rotta di inizio stagione è stata invertita. Di seguito la lista dei convocati diramata dal tecnico dei ...L'Hellas Verona comunica che il calciatore Isak Hien non sarà a disposizione per la partita col Torino, 7a giornata di Serie A, in seguito a una lesione muscolare del bicipite femorale destro ...