Fotogallery - '', ecco chi sono gli ospiti di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre Ultimo ... arriva il secondoUltimo Aggiornamento 29/09/23 Fotogallery - 'Grande Fratello', i ......ha poi continuato a parlare della sua vita a 360 gradi e dei suoi affetti più cari oggi a... Finita l'intervista quest'ultima ha poi salutato i telespettatori e datoa domani ...

"Verissimo", l'appuntamento del sabato si conferma leader di fascia TGCOM

Gli ospiti di Verissimo e Domenica In: sabato 30 settembre e ... Fanpage.it

Ottimo risultato per l’appuntamento del sabato di “Verissimo” che con il 23,57% di share e 1.900.000 spettatori totali, conferma saldamente la sua leadership di fascia. “Verissimo giri di valzer” ...Insomma, un appuntamento imperdibile per tutti i fan dello sport e della TV! Silvia Toffanin ospiterà poi in studio a Verissimo anche la cantante Romina Power. Ma questa volta non per parlare di Al ...