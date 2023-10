Verissimo | Federica Pellegrini pronta a diventare mamma | “Ecco perché volevamo tenere nascosta il più possibile la gravidanza”

Leggi su isaechia

(Di domenica 1 ottobre 2023), ospite di Silvia Toffanin a, ha raccontato le emozioni in vista della nascita della sua primogenita. Lo scorso luglio la nuotatrice, insieme al marito ed ex allenatore Matteo Giunta, ha annunciato sui social di essere in dolce attesa. Nei salotti del talk show, ha ribadito il momento felice: È un bel momento. Sono molto incinta di una femminuccia, che dovrebbe nascere tra Natale e Capodanno. Le feste le passeremo a casa, in attesa, la nonna è contenta, spera che nasca il suo stesso giorno. Io sto bene. Unabellissima, mai stata problematica. Sono riuscita a mani miei ritmi fino a questo momento ed è stato bello. Sono stata fortunata sotto questo punto di vista. Era il nostro sogno. Non dico evoluzione del nostro amoresembra ...