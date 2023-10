Venezia | Gytkjaer | «La Serie B è una maratona | ma siamo sulla strada giusta»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 1 ottobre 2023) Christian, attaccante del, ha parlato al sito ufficiale del club arancioneroverde dopo la vittoria inB contro il Modena Christian, attaccante del, ha parlato al sito ufficiale del club arancioneroverde dopo la vittoria inB contro il Modena. PAROLE – «Sono molto contento per il mio gol e la vittoria della squadra, fondamentale per noi dopo la sconfitta di martedì dove avevamo giocato comunque una buona partita. LaB è unanon si vince oggi,. Chiaramente voglio sempre giocare, abbiamo un bel gruppo e anche chi entra può fare la differenza. E’ ancora presto per parlare di obiettivi, il ...