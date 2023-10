Vangelo di oggi 1 Ottobre 2023 | Mt 21 | 28-32 | Video commento

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi domenica 1, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Ed egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò”. “Questa è l’eredità che ci promette il Signore: un L'articolodi: Mt 21,28-32proviene da La Luce di Maria.

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 21,28 - 32 In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: 'Che ve ne pare Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: Figlio,...

Ci prepariamo - anche nella diocesi di Lecce - a vivere ancora una volta da oggi il mese di ottobre, come cammino di animazione missionaria e di sensibilizzazione delle nostre comunità cristiane a par ...Chi ha fede: noi cristiani come consideriamo il regno di Dio! Non è una gioia grande, una somma fortuna, aver conosciuto che c’è Dio che ci vuole bene e, vivendo secondo il Vangelo, avremo una ...