Va a gettare la spazzatura e nel cassonetto trova il cadavere di un uomo

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ildi unnel undella. Il rimento è avvenuto a Biella, nei pressi di un condominio in centro città, in zona Chiavazza. Ad allertare le forze dell'ordine, a quanto si apprende sarebbe stata una signora che dopo cena era andata ala...

A scoprirlo è stata una donna che, dopo cena, era uscita di casa per buttare la. Dalle prime informazioni, la testimone avrebbe notatonel cassonetto qualcosa di anomalo ......per le dimensioni Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in un cassonetto dellanei ... a quanto si apprende sarebbe stata una signora che, dalle prime informazioni, avrebbe notato...

Biella, va a buttare la spazzatura e trova il cadavere di un uomo nel ... Fanpage.it

Biella, cadavere trovato in un cassonetto dei rifiuti. Indagini in corso Sky Tg24

PORDENONE - È il paradosso finale, la fotografia del malcostume. Si chiami come si vuole il fenomeno, ma è il punto di non ritorno: una strada scelta dai volontari per ripulire ...A scoprirlo è stata una donna che, dopo cena, era uscita di casa per buttare la spazzatura. Dalle prime informazioni, la testimone avrebbe notato gettare nel cassonetto qualcosa di anomalo soprattutto ...