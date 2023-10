Usa | shutdown evitato dopo ok del Senato | Non ci sono fondi per l' Ucraina | Biden | Non fermiamo gli aiuti a Kiev

(Di domenica 1 ottobre 2023) Con un responso favorevole di 88 voti a favore e nove contrari, ildegli Stati Uniti ha dato il via libera a una legge cruciale per evitare il temutonel Paese. La proposta, presentata dallo speaker della Camera, Kevin McCarthy, permetterà al governo federale di continuare la sua ope

Svolta a sorpresa negli Stati Uniti. Lo shutdown evocato per settimane è stato evitato all'ultimo minuto grazie ad un compromesso tra repubblicani ...

La Casa Bianca ha anche auspicato che il sostegno a Kiev 'non sarà interrotto' nonostante i tagli previsti dalla legge. 'Mi aspetto pienamente che lo ...

Svolta a sorpresa negli Stati Uniti. Lo shutdown evocato per settimane e' stato evita to all'ultimo minuto grazie ad un compromesso tra repubblicani ...

Dopo settimane di scontro parlamentare è arrivato, in extremis, l’accordo che all’ultimo eviterà il cosiddetto shutdown della politica statunitense, ...

Il presidente Joe Biden ha firmato il testo approvato la scorsa notte da Camera e Senato, che ha evitato lo, ovvero la chiusura di tutte le attività governative per mancanza di copertura finanziaria. La legge ha una validità di un mese e mezzo, termine entro il quale andrà ...archiviato, almeno per il momento. Il presidente Joe Biden può tirare unn sospiro di sollievo, avendo firmato il testo approvato la scorsa notte da Camera e Senato, che ha evitato la ...

Usa, il Congresso evita lo shutdown: approvato disegno di legge Tiscali Notizie

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...Shutdown archiviato, almeno per il momento. Il presidente Joe Biden può tirare unn sospiro di sollievo, avendo firmato il testo approvato la scorsa notte da Camera e Senato Usa, che ha evitato la ...