Usa | l’accordo che evita lo shutdown fa saltare i fondi all’Ucraina Biden | “Mi aspetto che il sostegno a Kiev continui”

(Di domenica 1 ottobre 2023) Dopo settimane di scontro parlamentare è arrivato, in extremis,che all’ultimo eviterà il cosiddettodella politica statunitense, ovvero il blocco della attività amministrative causato dalla mancanza di un accordo sulla legge di bilancio. Un compromesso trovato fra repubblicani moderati e democratici salverà quindi milioni di cittadini statunitensi dalla mancanza di uno stipendio ma, sull’altare dello stesso accordo, viene sacrificato l’ormai consueto aiuto finanziario al popolo ucraino. Sono rimasti infatti fuori dai termini deli 6,2 miliardi di dollari che l’amministrazioneaveva chiesto al Congresso per il. In seguito ad una lunga giornata di trattative, che hanno coinvolto soprattutto internamente il partito repubblicano, alla fine ...