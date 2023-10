Due persone - un uomo e una donna - sono rimaste ferite ieri notte nella stazione ferroviaria di Castel Bolognese, nel Ravennate, dopo essere stateda unmerci di passaggio. Tutto - secondo quanto riportato dalla stampa locale - si è verificato sulle 21.30 quando, per cause al vaglio della Polfer, mentre si trovavano vicino ai binari,...Due persone - un uomo e una donna - sono rimaste ferite ieri notte nella stazione ferroviaria di Castel Bolognese, nel Ravennate, dopo essere stateda unmerci di passaggio. Tutto - secondo quanto riportato dalla stampa locale - si è verificato sulle 21.30 quando, per cause al vaglio della Polfer, mentre si trovavano vicino ai binari,...

Urtate da un treno, due persone ferite nel Ravennate - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Montalto Dora, uomo sui binari urtato dal passaggio di un treno: è in ... Il Riformista

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Un massiccio attacco con droni è stato lanciato nella notte dall'esercito russo sulla regione di Cherkasy, in Ucraina centrale, sono state colpite strutture dove viene ...(ANSA) - TEL AVIV, 01 OTT - Khaled El Qaisi, il giovane italo-palestinese, in prigione in Israele dal 31 agosto è stato scarcerato. Lo ha deciso un tribunale di Rishon le Tzion ma a condizione che per ...