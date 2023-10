Un posto al sole | trame dal 2 al 6 ottobre 2023 | una notizia inaspettata

(Di domenica 1 ottobre 2023) Unalpunterà i riflettori su Viola e Damiano, come si evince dalle anticipazioni dal 2 al 6. La Bruni, infatti, scoprirà da Rosa che il poliziotto sta lavorando come infiltrato nel clan di Eduardo Sabbiese e si renderà conto di aver sbagliato a credere che fosse colluso con la malavita. La professoressa, a quel punto, deciderà di accogliere l'appello della Picariello e proverà a convincere Renda ad abbandonare il suo pericoloso incarico. Il confronto tra i due, però, farà sì che emergano i rispettivi sentimenti e Viola tradirà Eugenio con Damiano. Intanto, in occasione della Festa dei Nonni, Renato e Otello riceveranno un'dimostrazione d'affetto da parte dei propri cari, mentre Alberto continuerà a corteggiare con insistenza Diana, ma andrà incontro ad una brutta ...

Prosegue su Rai 3 l'appuntamento con la soap tv italiana Unal, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre, Viola confesserà a ...

