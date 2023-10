Un Pezzo alla Volta

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 1 ottobre 2023) Quando si è scoperto che dietro agli assalti di un misterioso aggressore che lasciava biglietti c’era l’arrivo in MLW di Raven e della sua stable di folli accoliti, The Calling, in diversi avevano storto il naso. Si temeva fosse l’ennesima stable a supporto di un non più in forma leggenda del wrestling, in funzione di sopperire ad eventuali carenze sul ring del Leader e di non essere incisiva, quasi condannata a sconfitte singole e in gruppo. Non starò qui a rifarvi l’elenco di quanti progetti similari (e che hanno anche coinvolto, tra l’altro, la carriera di Raven, dECWWCW, dWWE a IMPACT. Invece, la MLW ci sta regalando una stable che si sta dimostrando terribilmente efficace, devastante e, oltretutto vincente. Rickey Shane Page e AKIRA, abbandonato la GCW, in MLW e a fianco di Raven hanno trovato un ...