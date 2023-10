Un morto trovato in un cassonetto a Biella | fermate quattro persone | sono accusate di omicidio e soppressione di cadavere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 ottobre 2023)ledalla Squadra Mobile diperché sospettate di essere coinvolte nel caso del corpoin un. Nella serata di sabato 30 settembre, infatti, nella città piemontese è stato riuntra i rifiuti, avvolto in un telo di plastica e con la testa chiusa in una calza di nylon. Il corpo, scoperto da una donna che ha aperto ilper gettare la spazzatura, appartiene a un uomo di 33 anni, di nazionalità italiana. La vittima è una persona già nota alle forze dell’ordine e residente nel Biellese. Il suo corpo presentava diverse ecchimosi, mentre il volto era completamente tumefatto con ferite alle sopracciglia, come se fosse stato sottoposto a un vero ...