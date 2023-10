Ultime Notizie Roma del 01-10-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 1 ottobre 2023)dailynews radiogiornale dalla redazione da parte di Francesco Vitalini Studio 13 Patrizio sfigate queste bilancio di un incendio che è scoppiato questa mattina all’alba in una discoteca nel sud della Spagna e che ha coinvolto tre locali adiacenti una notte che si è trasformato in tragedia così intorno alle 6 è divampato il rogo che ha svolto la discoteca alla fonda il rogo diversamente da quanto riportato In un primo momento non è partito dal locale teatre Ma da quello accanto da lì le fiamme si sarebbero prepagate due locali confidano tutte le vittime si trovavano alla fonda come confermato dalla polizia secondo le prime informazioni date dai soccorritori Non è escluso che il numero dei morti potrei vomitare Infatti sono ancora 15 le persone che si trovavano le discoteche e che quella risultano scomparse lo ha riferito un portavoce della polizia di soccorritori ...