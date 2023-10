Ultime Notizie Roma del 01-10-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 1 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Vedi che il venerdì trovati all’ascolto dalla redazione è davvero 3 morti il bilancio delle vittime dell’incendio scoppiato allarme in una discoteca della città di Murcia nel sud est della Spagna incendio coinvolto tre discoteche adiacenti contrariamente a quanto riferito in mattinata il rogo non è partito locale teatro e va da uno vicino La fonda dalla Le fiamme si sarebbero propagate dei locali confinanti tutte le vittime si trovavano La fonda come confermato dalla polizia mi scrivono anche i media locali citando fonti dei soccorsi servizi di emergenza non escludono che la vittima possa essere anche di più è che stiano cercando altre persone disperse per il peccatore c’è sempre speranza di redenzione per Il Crotto invece molto più difficile Infatti sui farsi le sue perverse eleganti ma ipocrite le sue finzioni diventate abitudini sono ...