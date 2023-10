Ultime Notizie Roma del 01-10-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 1 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione studio Giuliano Ferrigno crisi migranti presidente del consiglio ha Giorgia Meloni Invia un nuovo messaggio la Germania in tema di profughi no alla solidarietà con i confini degli altri le parole arrivano da Malta dove Meno ne hai incontrato ieri il presidente francese Macron e la presidente della commissione europea Ursula von der leyen c’è volontà di affrontare con tieni te la questione dei migranti l’approccio già sudato io posto con chiarezza la questione le soluzioni che ho sempre raccontato Ha detto meloni La discussione è stata su questo ho visto convergenza tra questi paesi che totalmente condivisa concluso la premier in un punto stampa al termine del e trilaterale la Russia Mostra i muscoli annuncia di avere te stato ieri ho visti dal un messaggio da utilizzare contro l’Ucraina lancio di prova ha ...