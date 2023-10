Udinese | Lucca | «Abbiamo lottato fino all’ultimo»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 1 ottobre 2023) Le parole di Lorenzo, attaccante dell’, dopo il pareggio ottenuto dai bianconeri contro il Genoa Lorenzoha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dell’contro il Genoa. Di seguito le sue parole. «, adesso dobbiamo lottare contro l’Empoli la prossima. Sono contento per il primo gol in Serie A, dobbiamo lottare come sul finale di gara. Lavoriamo bene, ascoltiamo il mister per cercare di fare gol. Oggi è arrivato ma non è bastato».