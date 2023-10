Udinese | le pagelle di CM | Lucca trova il primo gol in A | Samardzic ancora fondamentale

Le Pagelle , i voti , il tabellino , le ammonizioni e i gol di Udinese-Genoa , match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 7ª giornata di Serie A 2023/24: Pagelle Udinese-Genoa Le Pagelle dei protagonisti ...

Napoli-Udinese 4-1 Udinese: Silvestri 5,5: i primi tre gol non lo vedono protagonista in negativo, a differenza del quarto, dove non è...