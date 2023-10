Udinese-Genoa | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ile isudi, match valido per la settima giornata di. Tutto pronto al Bluenergy Stadium per la sfida che mette di fronte i friulani e i rossoblù, due formazioni reduci da risultati opposti: 4-1 subito dai padroni di casa, 4-1 invece come vittoria per gli ospiti nell’infrasettimanale. Chi vincerà? Si parte alle ore 15 di domenica 1 ottobre.sarà visibile sucon la telecronaca di Riccardo Mancini e Stefan Schwoch. SportFace.