Udinese-Genoa | clamorosa doppia rimonta bianconera | finisce 2-2

(Di domenica 1 ottobre 2023) L'deve ancora rinviare l'appuntamento con la prima vittoria in campionato ma evita almeno una nuova sconfitta interna.in vantaggio al 14' con Gudmunsson, pari di Lucca al 23', nuovo vantaggio rossoblù ancora con Gudmunsson al 41'. Al 1' di recupero l'autogol di Matturro che fissa il punteggio sul 2-2. Arriva dopo soli 14 minuti il vantaggio degli ospiti, grazie all'errore vistoso in impostazione di Silvestri che favorisce il recupero palla di Frendrup e il servizio per Gudmundsson, che conclude violentemente sotto la traversa firmando lo 0-1. La formazione di Gilardino appare in controllo della partita, ma l'reagisce e trova il gol del pareggio con Lorenzo Lucca, al primo centro in Serie A, bravo a sfruttare un pallone vagante all'interno dell'area di rigore avversaria. I rossoblù si vedono annullare ...

Udinese e Genoa si dividono la posta in palio in questa settima giornata di Serie A. I bianconeri devono ancora rimandare l’appuntamento con la ...

UDINE (ITALPRESS) – Pareggio amaro per il Genoa sul campo dell'Udinese : il 2-2 finale lascia non pochi rimpianti alla formazione di Alberto ...

UDINE (ITALPRESS) – Pareggio amaro per il Genoa sul campo dell'Udinese : il 2-2 finale lascia non pochi rimpianti alla formazione di Alberto ...

(Adnkronos) – Udinese e Genoa pareggiano 2-2 nel match valido per la settima giornata della Serie A 2023-2024. Ai rossoblu non basta la doppietta di ...

Doppietta di Gudmundsson per i liguri, l'pareggia allo scaderepareggiano 2 - 2 nel match valido per la settima giornata della Serie A 2023 - 2024. Ai rossoblu non basta la doppietta di Gudmondsson. Lucca e nel finale al 91' un autogol di Matturro ...Al Bluenergy Stadium, il match valido per la settima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Bluenergy Stadium,si affrontano nel match valido per la settima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. ...

Serie A, Udinese-Genoa 2-2: i liguri si fanno rimontare nel finale Milan News

Succede di tutto nel finale di gara alla Dacia Arena, l'Udinese evita il ko soltanto all'extratime, al 91': nella settima giornata di Serie A, i friulani agguantano con un rocambolesco 2-2 il ...L'Udinese ha trovato il pareggio in casa contro il Genoa. Alla fine del primo tempo i rossoblù avevano chiuso in vantaggio per 1-1, l'ex granata Lucca si era sbloccato tra i friulani ...