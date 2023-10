Ucraina | una gigantesca fiera per le armi britanniche | tedesche e americane

Leggi su strumentipolitici

(Di domenica 1 ottobre 2023) Un articolo di Alistair MacDonald sullo Wall Street Journal illustra il modo in cui l’si è trasformata in un immensa “expo” per gli armamenti NATO regalati a Zelensky o acquistati da Kiev. Quelli più contenti sono i produttori di, che possono far sperimentare sul campo i propri articoli e vedere cosa si vende meglio e cosa invece va migliorato. Pure i comandi militari occidentali sono ben lieti di testare le capacità delle dotazioni su un terreno difficile come quello ucraino e nelle condizioni complicate di una “proxy war” contro la Russia. Caratteristiche degli obici La squadra che opera un sistema di artiglieria tedesco ad alta tecnologia può sparare tre proiettili in pochi secondi, i quali possono colpire lo stesso identico obiettivo a una distanza superiore alle 25 miglia (poco più di 40 chilometri). Ma solo se il cannone non è rotto. ...