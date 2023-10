Ucraina | Kiev | Mosca ha concentrato oltre 10mila uomini a Bakhmut

Mentre negli Stati Uniti si approvava il disegno di legge per evitare lo shutdown con cui si tagliano gli aiuti all’ Ucraina e in Slovacchia si ...

Con un responso favorevole di 88 voti a favore e nove contrari, il Senato degli Stati Uniti ha dato il via libera a una legge cruciale per evitare ...

Le notizie sulla guerra in Ucraina di domenica 1 ottobre. Attacco russo ai magazzini del grano in Ucraina centrale

01 ott 01:00: esplosioni nella regione di Odessa 'Le forze di occupazione russe stanno nuovamente attaccando il sud dell'con i droni, probabilmente Shahed, che stanno volando dal Mar ......di Fico e del suo partito Smer si sono svolte sotto la bandiera dello stop alle forniture a; da febbraio 2022, la Slovacchia, che fa parte della Nato, ha garantito pronto sostegno all'...

La rappresaglia ucraina contro Mosca: ora Kiev colpisce gli impianti elettrici in Russia Corriere della Sera

Guerra, Kiev: accordo con Biden per produrre armi in Ucraina Sky Tg24

Il Telegraph sottolinea che finora nessuno dei paesi Nato ha attuato misure del genere, preferendo addestrare i militari di Kiev fuori dall'Ucraina per ridurre al minimo i rischi per i soldati ...“Un altro Paese UE e NATO, la Slovacchia, dopo la vittoria di Robert Fico alle elezioni, dice no all‘invio di armi in Ucraina. Si allarga nell‘Unione Europea il fronte del dissenso. Il premier ...