La guerra in Ucraina sta andando avanti ormai da un anno e mezzo. Attualmente le forze di Kiev sono in difficoltà nella realizzazione di una reale ...

Ma con questa tornata elettorale, che si è tenuta in piena guerra, i rapporti di Fico con ... L'incontro con il separatista serbo della Bosnia Erzegovina, Milorad Dodik, supportato dal...È ancora troppo presto per dire quanto a lungo durerà la guerra in. Tuttavia, l'aumento della spesa militare russa suggerisce che il conflitto potrebbe essere più lungo e più costoso di ...

Ucraina, il Cremlino si sta preparando per una guerra prolungata Globalist.it

Ucraina Russia, le notizie di oggi 29 settembre sulla guerra Sky Tg24

Secondo il Ministero della Difesa britannico, i documenti russi che indicano un aumento delle spese militari nel 2024 suggeriscono che la Russia si sta preparando per una guerra prolungata in Ucraina.Un massiccio attacco aereo di droni russi su Odessa si è verificato nella tarda serata di ieri. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha delineato i piani per far diventare il suo paese un hub ...