Tuttosport – Salernitana ko | l’Inter torna in vetta col Milan

(Di domenica 1 ottobre 2023) 2023-10-01 00:50:00 Arrivano conferme da: SALERNO –espugna l’Arechi nel 4-0 finale rifilato allagrazie al poker di Lautaro Martinez e aggancia il, vittorioso oggi contro la Lazio a San Siro, in testa alla classifica a quota 18 punti. Martedì sera i nerazzurri di Simone Inzaghi saranno di nuovo in campo contro il Benfica nel match di Champions League di scena a San Siro.-Inter 0-4, la cronaca Primo tempo difficile perche all’Arechi trova difficoltà grazie anche al forte pressing dellache si affaccia dalle parti di Sommer per ben tre volte con Bohinen, Kastanos e Jovane Cabral. Ma la storia cambia nella ripresa quando Simone Inzaghi butta nella mischia Lautaro Martinez: bastano otto minuti al ...

E (che coincidenza) l'ultima volta che Lautaro ha segnato tre o più gol in una partita è stata proprio contro la, nel 5 - 0 inflitto dai nerazzurri a San Siro il 4 marzo 2022. Si trattava ...- Inter: diretta tv e streaming- Inter, gara del turno infrasettimanale valida per la 6ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Arechi ...

Paulo Sousa è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pesante ko che la sua Salernitana ha subito in casa contro l'Inter a causa del poker firmato da Lautaro Martinez. Il tecnico portoghese ...