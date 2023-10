Turchia | Pkk rivendica l’attentato | “Un avvertimento al regime” VIDEO

(Di domenica 1 ottobre 2023) Paura in. Sventato dalle forze di polizia turche un attacco terroristico agli uffici del ministero dell’Interno di Ankara. Lo fa sapere il ministro dell’Interno turco Ali Yerlikaya. “Intorno alle 09,30, 2 terroristi che si presentavano con un veicolo commerciale leggero davanti al cancello d’ingresso della Direzione Generale della Sicurezza del nostro Ministero degli Affari L'articolo proviene da Il Difforme.

Paura in Turchia . Sventato dalle forze di polizia turche un attacco terroristico agli uffici del ministero dell’Interno di Ankara . Lo fa sapere il ...

... "Terroristi non raggiungeranno mai obiettivi, attentato ultimo sussulto di terrore" Attentato terroristico oggi ad Ankara, capitale della, rivendicato nel tardo pomeriggio dai curdi del'L'Ue condanna l'attacco terroristico al ministero dell'Interno in', si legge invece, sempre su X, sul profilo dell'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell, che ha ...

Turchia, Pkk rivendica attentato ad Ankara. Spagna, almeno 13 le vittime dell’incendio in discoteca Il Sole 24 ORE

Ankara, esplosione vicino al ministero dell'Interno: morti i due kamikaze. Il Pkk rivendica l'attentato - Il video Open

Roma, 1 ott. (askanews) – Il Pkk ha rivendicato l’attacco compiuto oggi ad Ankara che, secondo le autorità turche, ha causato il ferimento di due agenti di polizia. “L’operazione ad Ankara è stata mes ...Roma, 1 ott. (LaPresse) - Il partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), ha rivendicato l'attacco kamikaze di questa mattina davanti al ministero turco degli ...