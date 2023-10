Turchia | attentato ad Ankara | “Terrorista si fa esplodere | ucciso il secondo”

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 1 ottobre 2023) Un attacco suicida è avvenuto nelle vicinanze del ministero dell’Interno a, la capitale turca. “Un kamikaze è morto dopo essersi fatto”, rivela Ali Yerlikaya, il ministro dell’Interno. Non solo, Yerlikaya aggiunge che un altro “” coinvolto nell’attacco è stato neutralizzato. L’incidente è avvenuto questa mattina alle 9.30 ora locale. I media turchi hanno subito documentato la gravità dell’evento diffondendo la fotografia di un lanciarazzi a terra nella zona dell’esplosione. Questo luogo non è solo il fulcro del potere politico a, ospitando diversi ministeri, ma è anche nelle vicinanze del Parlamento turco, che stava per riaprire dopo la pausa estiva. Le fonti di sicurezza interpellate dal sito web “Middle East Eye” forniscono ulteriori dettagli sull’attacco....