(Di domenica 1 ottobre 2023)si smarca. Essere il "gendarme" a protezione deidegli altri, non va bene. O comunque non al prezzo stabilito dall'Europa. "Laa non può in alcun modo agireun gendarme la ...

"Sono molto felice, posso finalmente far valere le mie richieste" , dice uno dei Migranti per i quali il tribunale di Catania ha disposto il non ...

"Sono molto felice, posso finalmente far valere le mie richieste" , dice uno dei Migranti per i quali il tribunale di Catania ha disposto il non ...

Il principale snodo delle partenze via mare è Sfax, il secondo centro urbano del paese dopo, ... "Negli ultimi giorni i migranti che camminano sul ciglio della strada sono sempre di più "...Il capo dell'Eliseo sipronto a sostenere i dieci punti di Von Der Leyen e a farsene portavoce ...la prossima settimana dovrebbe arrivare la prima tranche del finanziamento promesso a. Ora ...

Tunisi dice che non faranno i gendarmi dei confini altrui: come la mettiamo presidente Meloni Globalist.it

Lo sgombero di Sfax è come la Tunisia dice di governare i flussi migratori Linkiesta.it

Il presidente tunisino Saied manda un avvertimento a Ue e Italia: “La Tunisia non può in alcun modo agire come un gendarme la cui missione è proteggere i confini degli altri”. Il messaggio inviato ...Non ha neanche una loro foto: «Lost» (l’ha perduta), dice. Voleva arrivare in Europa molto prima, ma non ci è riuscito perché non aveva i soldi. «Sono stato in Guinea, Mali, Niger, Algeria, Libia e ...