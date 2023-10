“Tu si que vales” | pesanti critiche a Luciana Littizzetto | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di domenica 1 ottobre 2023) Personaggi Tv. La nuova edizione di Tu si queè partita con il botto. 4 milioni di italiani hanno scelto Canale 5 per seguire la prima puntata del talent show spensierato e divertente. Il risultato raggiunto è stato molto importante, soprattutto a seguito di alcune novità. La new entrytra la giuria, accanto a Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti ha portato freschezza per molti. Ma non tutti sono convinti che la comica sia stata una buona scelta. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Uomini e donne”: chi è Michele Longobardi, il corteggiatore di Manuela Carriero Leggi anche: Sandra Milo, il dramma raccontato “Verissimo”: “Lei era tutto per me” “Tu si que”,è la grande novità di quest’anno Durante la prima puntata, ...