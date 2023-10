“Tu si que vales” | panico per Sabrina Ferilli durante l’esibizione

Leggi su tvzap

(Di domenica 1 ottobre 2023) News Tv. Tra le esibizioni più divertenti della seconda puntata di Tu si que, andata in onda ieri, sabato 30 settembre 2023, su Canale 5, ce n’è stata una che perònon ha gradito particolarmente. I giudici sono stati chiamati tutti quanti a provare un gioco e in tanti, compreso il pubblico, hanno apprezzato l’idea. Laavrebbe sicuramente preferito non partecipare. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Uomini e donne”: chi è Michele Longobardi, il corteggiatore di Manuela Carriero Leggi anche: “La vita in diretta”, l’inviata morsala puntata: la reazione di Alberto Matano “Tu si que”,si sente male sulle montagne russe Un gruppo di cinque ragazzi, gli Strongmen, hanno ricreato ...