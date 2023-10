Triathlon | Campionati Italiani Cervia 2023 | assegnato il tricolore nella staffetta mista

(Di domenica 1 ottobre 2023) Asi sono chiusi idicon l’assegnazione del titolo: vittoria del RaschianiTeam, davanti alla 707 ed al K3 Cremona. Il podio è identico a quello già visto nel corso dell‘edizione 2022 della specialità olimpica. Il RaschianiTeam di Pietro Giovannini, Paola Sacchi, Nicolò Strada ed Angelica Prestia vince in 1:10:16, davanti alla 707 di Davide Ingrillì, Asia Mercatelli, Gianluca Pozzatti e Luisa Iogna Prat, seconda in 1:10:30, a 14? dai vincitori. Sale sul gradino più basso del podio il K3 Cremona di Luca Bruni, Anna Adelaide Badini Confalonieri, Michele Bortolamedi e Alessia Orla, terzo in 1:10:53, a 37?, che ...

I campionati italiani di triathlon sprint, come sempre, regalano un grande spettacolo. Uno spettacolo per chi è caccia del titolo tricolore di una gara – 750 metri di nuoto, 20 km di ciclismo, 5 km di ...