Trasformare un evento aperto al pubblico in una attività laboratoriale | un esempio di evento e di Unità di Apprendimento

(Di domenica 1 ottobre 2023) Lo svolgimento di eventi aperti alall’interno del territorio rappresenta, soprattutto per gli istituti ad indirizzo tecnico o professionale, un’occasione per consentire agli studenti di effettuare delleextracurriculari di tipo, generalmente rilevanti anche ai fini del PCTO, grazie alle quali gli stessi possono mettere in pratica le conoscenze acquisite e le competenze sviluppate durante il loro percorso di studio. Si tratta di un’occasione che merita di essere rimarcata in quanto oggi il termine laboratorio, all’interno di un percorso professionalizzante, non può essere inteso come limitato ad un mero momento curriculare, magari vincolato alle sole mura dell’edificio scolastico, ma deve essere esteso ad ogni contesto in cui gli alunni possono applicare competenze professionalizzanti. L'articolo .