Tragedia in Spagna | incendio in discoteca a Murcia | salgono a 13 i morti VIDEO

(Di domenica 1 ottobre 2023) La Tragedia in Spagna quando una discoteca di Murcia, nel sud del Paese, ha preso fuoco. Una notte di divertimento che si è trasformata in un incubo dalle prime luci dell'alba e per il momento di contano undici morti e quattro intossicati. Secondo le prime ricostruzioni l'incendio è divampato intorno le

L'incendio avvenuto tra le sei e le sette del mattino. Non ancora chiare le cause che hanno fatto divampare le fiamme. Almeno 7 le persone morte

Le prime immagini girate davanti alla discoteca Teatre di Murcia, nel sud della, all'alba di domenica 1° ottobre. Le fiamme sono già alte, c'è ancora gente all'interno del ...conto della...Le autorità precisano che la quantità di vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore. Nella discoteca ieri si festeggiava un compleanno. Si registrano quindi persone disperse non ancora identificate.

Questo è uno dei più gravi incidenti in discoteca in Spagna da molti anni, ricordando la tragedia del 1990 nella discoteca Flying di Saragozza, dove morirono 43 persone, e quella del 1983 a Madrid, ...L'incendio che questa mattina ha colpito diverse discoteche del quartiere Las Atalayas di Murcia è il più mortale registrato in Spagna ai tempi della tragedia vissuta nel 1990 nella discoteca Flying ...