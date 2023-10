Tragedia all’asilo | bimbo colto da malore | nulla da fare per il piccolo

Leggi su notizie

(Di domenica 1 ottobre 2023) Una vera e propriaquella che si è verificata all’interno di un asilo, unè statoda un: per lui non c’è stato assolutamentedaSono a dir poco tragiche le notizie che arrivano direttamente da Paese (provincia di Treviso) dove una intera comunità è sconvolta per la morte prematura di un. Quest’ultimo aveva solamente 10 mesi ed è morto per unmentre si trovava all’interno del suo asilo nido. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che ilnon si sia più risvegliato dopo il riposino pomeridiano. Subito è stato lanciato l’allarme da parte delle maestre che hanno chiamato l’ambulanza. Nel giro di pochi minuti sono arrivati i soccorritori. Asilo nido (Ansa Foto) ...