Traffico Roma del 01-10-2023 ore 18 | 30

(Di domenica 1 ottobre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione e rallentamenti sulla statale 148 Pontina tra Pomezia e Castel Porziano ti rallenta sulla Flaminia da Labaro a Prima Porta direzione centro anche sulla tangenziale est e rallentamenti dalla stazione Tiburtina fino all’uscita della Salaria sul lungotevererallentato tra ponte Giuseppe Mazzini e porte Principe Amedeo direzione Corso Francia in corso orari per cappa la manifestazione internazionale di golf presso il Golf & Country Club via di Marco Simone per agevolare gli spostamenti potenziato i servizi sulla metro B con più corsie da Laurentina a Rebibbia mentre per lavori vi sarai chiusura della linea B1 da Bologna a Jonio attivato un collegamento bus speciale per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Silvia Schubert tutto al ...