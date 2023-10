Traffico Roma del 01-10-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul Raccordo Anulare ci sono delle quote per un incidente avvenuto poco prima dello svincolo della Cassia in direzione della Aurelia per una manifestazione in svolgimento in Viale deignoli via del Mare via Ostiense all'altezza di Ostia Antica in corso la ricerca per la manifestazione internazionale di golf presso il Golf & Country Club di Marco Simone per agevolare gli spostamenti e potenziato e servizio sulla metro B con più corse da Laurentina a Rebibbia mentre per lavori vista la chiusura della linea B1 da Bologna a Jonio attivato un collegamento bus speciale per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Silvia Schubert prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale