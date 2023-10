Traffico Roma del 01-10-2023 ore 14 | 30

(Di domenica 1 ottobre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazionescorrevole il momento sulla rete viaria diin corso alla Rider CAP la manifestazione internazionale di golf presso il golf club di Marco Simone fino alle 22 modifiche alla viabilità e chiusura aldi via Marco Simone e diverse strade adiacenti per agevolare gli spostamenti potenziato il servizio sulla metro B più corse da Laurentina a Rebibbia mentre per lavori vista la chiusura della linea B1 da Bologna io ho attivato un collegamento bus speciale per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la situation Beh tutto il prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Luceverde Roma Bentrovati nuovamente dalla redazione risolto l’incidente sulla via Nomentana il Traffico in prossimità di via Giacomo da Lentini ...

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare in internal code per un incidente tra le uscite via del Mare Bivio Roma Fiumicino ...

Luceverde Roma me trovati dalla redazione non sono presenti particolari disagi al Traffico al momento sulle strade della capitale da segnalare sul ...

... deciso ufficialmente perchénon rispetta l'accordo di Dublino. Il vero scontro verbale però ...infatti è da sempre contro le organizzazione non governative - accusate di favorire il...Disagi alsulla A6 tra Altare e Savona in direzione sud per un incidente tra due auto. Sul posto sono ... 42 milioni di euro in arrivo per le piste ciclabili CGIL in piazza ail 7 ottobre ...

Ultima Generazione blocca il traffico a Roma, un automobilista esasperato urla e strattona l’attivista Corriere TV

Ambientalisti di “Ultima Generazione” bloccano il Gra a Roma. Il pm: traffico in tilt, è reato ilmessaggero.it

