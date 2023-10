Traffico Roma del 01-10-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 1 ottobre 2023) Luceverdeme trovati dalla redazione non sono presenti particolari disagi alal momento sulle strade della capitale da segnalare sul lungoteverein coda tra ponte Giuseppe Mazzini e Roberto primo direzione Flaminio fuori raccordo Siete in coda sulla via Cristoforo Colombo 3 a via di Mezzocammino e via di Acilia direzione Ostia in corso la Ryder Cup la manifestazione internazionale di golf Golf & Country Club via di Marco Simone per tutto il giorno di oggi primo ottobre modifiche alla viabilità è chiuso alnella fascia oraria dalle 5 alle 22 di via Marco Simone e di diverse strade adiacenti l’evento e per agevolare gli spostamenti potenziato il servizio sulla metro B con più corsi da Laurentina Rebibbia mentre per lavori Ibiza alla chiusura della linea B1 da Bologna a Ionio attivato ...