Traffico Roma del 01-10-2023 ore 12 | 30

(Di domenica 1 ottobre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare in internal code per un incidente tra le uscite via del Mare BivioFiumicino sulla stessa carreggiata perintenso tra Casilina Ardeatinae file sulla Cassia bis dal raccordo anulare verso Castel de’ ceveri sulla Pontina tra te Ci sono code dal raccordo verso Castelno in direzione di Latinarallentato tra Ostia Antica in Vitinia e sulla litoranea tra Torvaianica e Lido di Ostia al Golf & Country Club via di Marco Simone la Ryder Cup modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico aumenta per l’occasione le corse sulla linea B della metropolitana da Laurentina a Rebibbia per la chiusura sulla linea B1 a causa di lavori la tratta Bologna Ionio è servita esclusivamente da autobus ...