Traffico Roma del 01-10-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 1 ottobre 2023) LuceverdeBentrovati nuovamente dalla redazione risolto l’incidente sulla via Nomentana ilin prossimità di via Giacomo da Lentini dopo i disagi della mattinata è tornato regole spostamenti in aumento nell’hinterland della capitale trafficato il raccordo anulare con code a tratti in esterna tra le uscite b&bFiumicino e Laurentina in carreggiata interna ilè rallentato tra Casilina e Ardeatina code sul tratto di Cassia tra loggiato e la Giustiniana si sta svolgendo al Golf Country Club di Marco Simone la Ryder Cup manifestazione internazionale di golf fino alle ore 22 di questa sera divieti e modifiche su diverse vie adiacenti via Marco Simone chiusa da via Palombarese al bivio per via Bellegra ripercussioni al momento alsulla via Palombarese in coda In ...