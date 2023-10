Traffico Roma del 01-10-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 1 ottobre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione poco ilsulla rete viaria die provincia a proseguire disagio in questa mattinata sulla via Nomentana a causa di un incidente precedente dopo la chiusura temporanea in prossimità di via Giacomo da Lentini ora è istituito senso unico alternato nei due sensi di marcia sulla stessa poiin coda tra Colleverde via Palombarese si sta svolgendo Golf & Country Club via di Marco Simone la Ryder Cup manifestazione internazionale di golf fino alle ore 22 di questa sera divieti e modifiche su diverse vie adiacenti via Marco Simone chiusa da via Palombarese al bivio via Bellegra potenziato per l’evento il trasporto sulla metro B più corse da Laurentina Rebibbia mentre per lavori vista la chiusura della linea B1 da Bologna Ionio attivato un collegamento bus ...