Traffico Roma del 01-10-2023 ore 09 | 30

(Di domenica 1 ottobre 2023) LuceverdeBentrovati nuovamente dalla redazione rimosso un incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna ilscorre di nuovo regolare resta invece ancora chiusa per incidente via Nomentana in prossimità di via Giacomo da Lentini nei due sensi di marcia con deviazione delsu via Rinaldo D’Aquino inevitabili dei variazioni per i bus della linea 337 da via di Casal Boccone si sta svolgendo al Golf & Country Club di Marco Simone la Ryder Cup manifestazione internazionale di golf fino alle ore 22 di questa sera divieti e modifiche su diverse vie adiacenti a via Marco Simone chiusa da via Palombarese al bivio per via Bellegra potenziato il trasporto sulla metro B per l’evento più corse da Laurentina a Rebibbia mentre per lavori vista la chiusura della linea B1 da Bologna Ionio attivato un collegamento bus ...