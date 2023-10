Traffico Roma del 01-10-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 1 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione un invito alla prudenza nella guida la polizia locale Ci segnala un incidente su via Nomentana in prossimità di via Giacomo da Lentini chiusura altemporanea nei due sensi di marcia deviati anche i bus della linea 337 da via di Casal Boccone verso le vie del Casale di San Basilio Pollenza e Belmonte in Sabina anche oggi si terrà la Ryder Cup presso il Golf & Country Club di Marco Simone la manifestazione internazionale di golf modifiche alla viabilità con chiusura aldalle ore 5 del mattino fino alle 22 questa sera delle vie adiacenti via Marco Simone chiusa da via Palombarese al bivio per via Bellegra potenziato il trasporto in particolare sulla metro B con più corse da Laurentina a Rebibbia mettere per lavori vista la chiusura della linea B1 da Bologna a ...